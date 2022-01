Stormen Malik fik i løbet af eftermiddagen og aftenen lørdag godt fat i hele landet, så beredskabet måtte stå på spring.

Og da stormen for alvor begyndte at tage til omkring 14 tiden og frem til klokken 02 natten til søndag, registrerede Østjyllands Politi mere end 150 stormrelaterede hændelser.

Alle opgaver fik de løst i samarbejde med kommune beredskaber og driftsvagter, skriver politiet i døgnrapporten.

Søndag er der stadig en hel del oprydning på programmet efter stormen. Det er blandt andet væltede træer, der søndag aften blot blev markeret med minestrimmel, da det ikke blev vurderet nødvendigt at fjerne dem med det samme.

Også Østjyllands Brandvæsen havde en yderst travl aften. De fik også enormt mange henvendelser og måtte afsted 17 gange, fortæller operationschef Jesper Hansen.

Både politi og brandvæsen fortæller, at der på trods af mange hændelser og ulykker heldigvis ikke er blevet meldt noget om personskade.

I hele området er det især væltede træer, faldne stilladser og flyvende trampoliner, der har været meget af.

På Mønsgade i Aarhus C væltede et træ ned over luftledninger og videre ind mod bygningen, hvor der blev knust mange ruder i opgangen.

Den var også helt gal på Ringgaden, hvor den ikoniske efeu ikke kunne stå imod vinden. Den blev revet af Bogtårnet på Det Kongelige Bibliotek, og det krævede afspærring. Brandvæsnet tror, planten må skæres ned.



En af de mere alvorlige hændelser skete i Odder, hvor gavlen på et 3-etagers ejendom kollapsede. Det var kun ydervæggen der kollapsede, mens indervæggen blev stående.

Her måtte beboere evakueres fra den ene del af bygningen.

»Nu lægger stormen sig formentlig, men så er det i stedet den øgede vandstand, vi har øje på,« fortæller operationschef Jesper Hansen. Brandvæsnet holder blandt andet øje med Aarhus, Hou og på Samsø.

I området omkring Strandgade i Grenå, har kommunen også afspærret flere veje for at imødegå eventuelle vandstandsstigninger.