Er du en af dem, der synes, at den danske sommer i år har været lige lovlig varm? Så er det ikke noget sammenlignet med den ekstreme hedebølge, der venter Portugal og Spanien den kommende weekend.

Ifølge Severe Weather Europa kan temperaturen i den sydlige del af Portugal komme helt op på 50-51 graders varme, og det kan, mener den svenske meterolog Pär Holmgren få store konsekvenser:

»Disse temperaturer er livsfarlige, og folk vil dø. I Sverige fungerer samfundet ganske godt op til 35 grader, og i Sydeuropa er den tilsvarende smertegrænse højere. Men når det er over 45 grader, kan hospitalerne blive fuldstændig overfyldte,« siger Pär Holmgren til den svenske avis Aftonbladet.

Update on the upcoming intense heat wave for Spain and Portugal! https://t.co/zXpODTePnL pic.twitter.com/8416llgsCA — severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 1, 2018

Ødelagt infrastruktur

De høje temperaturer skyldes ekstremt varme luftstrømme fra Nordafrika, som forventes at stige op over Sydeuropa i weekenden og blive der i et par dage.

Og hvis de nuværende prognoser om 50-51 grader holder stik, kan rekorden for den varmeste temperatur i Europa på 48 grader blive slået med op til tre grader. I så fald vil det ifølge Pär Holmgren medføre store nedbrud i vigtige dele af samfundsfunktionerne.

»Airconditionen virker ikke, og det bliver endnu varmere derhjemme. Dette mens lange strømafbrydelser gør opbevaring af fødevarer svært. De mobile netværk kan stoppe med at virke, og asfalten bliver meget, meget blød, hvilket forhindrer tung transport på vejene. Meget af infrastrukturen kan blive ødelagt,« siger Pär Holmgren.

The intense heat wave across Spain and Portugal will enhance the potential for dangerous wildfires this weekend. A combination of extreme heat, dry airmass and windy conditions will support extreme fire danger - stay alert!https://t.co/eoTVN4oSqJ pic.twitter.com/nfwmKl7wsz — severe-weather.EU (@severeweatherEU) July 31, 2018

Langt fra verdensrekord

De græske byer Elefsine og Tatoi er lige nu indehaver af rekorden på 48 grader, som er den officielt højeste temperatur i Europa. Den blev sat den 10. Juli 1977 i Grækenland i de to byer, som er forstæder til den græske hovedstad, Athen.

Death Valley i USA er indehaver af den højeste temperatur målt i verden. Det var i 1913, hvor temperaturen kom op på uhørte 56,7 grader.