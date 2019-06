Tirsdag og onsdag får vi flot solskinsvejr og høje temperaturer her i Danmark. Men det er ingenting ved siden af den hedebølge, der skyller ind over Syd- og Mellemeuropa.

En hedebølge så voldsom, at den kan få frygtelige konsekvenser. 'Helvede er på vej,' skriver en meteorolog.

De kommende dage kan temperaturen komme op over 45 grader flere steder i Spanien, Italien, Grækenland, Tyrkiet og Portugal, og i Frankrig og Tyskland bliver det ikke meget køligere.

Det har fået myndighederne til at slå alarm flere steder i Europa. For sporene skræmmer.

En kvinde køler sig ned i et springvand i Rom. Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP Vis mere En kvinde køler sig ned i et springvand i Rom. Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP

I 2003 omkom mindst 30.000 mennesker under en ekstrem hedebølge i Europa, hvor temperaturerne nåede 40 grader - eller fem grader mindre end hvad der venter mange steder i Sydeuropa i slutningen af denne uge.

Alene i Frankrig bukkede over 14.000 under, og det får nu myndighederne i Paris til at tage sine forholdsregler af frygt for en gentagelse.

Den franske hovedstad har indrettet særlige 'afkølingsrum' i offentlige bygninger, ligesom byens parker og svømmebasinner holder længere åbent. Der vil også blive opsat ekstra vandposter og vandsprays, så pariserne og turisterne kan køle sig ned under hedebølgen, og både de hjemløse og børnene på daginstitutionerne får udleveret flasker med vand. Det skriver blandt andre Euronews.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut gør Paris - og resten af Sydeuropa klogt i at være på forkant denne gang.

»Man kan godt frygte en gentagelse af 2003 med den hedebølge, der er på vej,« siger vagthavende meteorolog Klaus Larsen.

Han anbefaler også danske turister i Syd- og Mellemeuropa om at passe på i varmen.

»Med temperaturer op til og måske endda over 40 grader, skal du være ekstra opmærksom på at få rigeligt at drikke på grund af risikoen for dehydrering,« siger Klaus Larsen.

Især ældre, forældre med små børn og folk der er svækkede på grund af eksempelvis sygdom, bør være påpasselige.

Også i Lyon fandt tørstige og svedende borgere vej til byens fontæner og vandposter. Foto: PHILIPPE DESMAZES/AFP Vis mere Også i Lyon fandt tørstige og svedende borgere vej til byens fontæner og vandposter. Foto: PHILIPPE DESMAZES/AFP

»Du bør også holde dig fra hårdere fysisk aktivitet midt på dagen, holde dig i skyggen og sørge for, at hele familien bliver smurt grundigt ind i solcreme flere gange dagligt,« siger Klaus Larsen.

Selv i Spanien, hvor de ellers er vant til meget høje temperaturer om sommeren, har udsigten til ekstrem hedebølge ramt nyhederne.

'Helvede er på vej, skriver meteorolog ved den spanske pendant til DR, RTVE, Silvia Laplana, på Twitter.

Ifølge DMIs prognoser ser de høje temperaturer til at bide sig fast, når de rammer Sydeuropa midt på ugen.