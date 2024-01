Sneen vælter ned i store mængder i store dele af landet, og de seneste vejrmeldinger går på, at det vil fortsætte i de kommende timer.

Det voldsomme vejr giver mange danskere problemer med at komme frem.

Men også snerydningen derhjemme giver udfordringer.

B.T. har nemlig onsdag formiddag modtaget adskillige henvendelser fra bekymrede læsere.

De kender til regler om, at man som grundejer er forpligtet til at rydde sne på fortovet foran huset.

Men er man så nødt til at blive hjemme fra arbejde for løbende at holde fortovet fri for sne hele dagen?

Og her kan vi bringe et formentlig beroligende svar.

»Som grundejer behøver du ikke blive hjemme fra arbejde for at rydde fortovet for sne,« siger Christoffer Gade, som er ejer og administrerende direktør for Snevagten, som rydder sne for erhvervskunder og grundejerforeninger, onsdag formiddag til B.T.

»Reglen er, at du skal rydde så hurtigt som muligt efter endt snevejr. Der er ikke noget krav om, at man skal gøre det undervejs,« forklarer han desuden.

I og med at sneen fortsat vælter ned rundt omkring, så er det altså med andre ord ikke strengt nødvendigt at bruge hele dagen på at rydde fortovet, siger Christopher Gade.

»Som privat grundejer skal man ikke holde fri fra arbejde for at rydde sne,« forklarer han.

Christopher Gade forklarer, at man typisk vil rydde sne om morgenen, inden man tager på arbejde, og så igen, når man kommer hjem senere på dagen.

»Du behøver altså ikke at gøre det endnu, men det er absolut god stil at gøre det et par gange i løbet af dagen,« understreger han.

Kraftigt snevejr i Randers onsdag den 3. januar 2024.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Kraftigt snevejr i Randers onsdag den 3. januar 2024.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hvis der alligevel skulle være personer, som falder på dit fortov i dag, så vil de få svært ved at kunne holde dig ansvarlig, siger Christopher Gade.

Det skyldes, at både medier og forskellige myndigheder har været ude med forhåndsmeldinger om, at der var snevejr på vej, og med opfordringer til at blive hjemme og passe på.

Hvis man helt undlader at rydde sne, så kan man risikere, at kommunen laver en indberetning og selv rydder sneen for bagefter at sende en regning, forklarer han.

»Vi hører om indberetninger. Men det drejer sig typisk om særligt udsatte steder, som for eksempel omkring busstoppesteder, foran butikker og andre steder, hvor trafikken er større,« siger Christopher Gade.

Du kan følge B.T.s løbende dækning af vejrsituationen i Danmark i vores liveblog lige her.