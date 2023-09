2023 tegner til at blive det varmeste år i verden nogensinde.

Og i 2024 bliver det endnu varmere. Det forudsiger en klimaekspert, der ikke kun giver den globale opvarmning skylden.

Der var i den grad dømt dommedagsstemning, da EUs klimatjeneste, Copernicus, onsdag fremlagde en ny rapport.

Rapporten viser, at de seneste tre måneder – juni, juli og august – globalt set har været de varmeste, der nogensinde er målt.

Verden kan se tilbage på den varmeste sommer nogensinde. Og 2023 tegner som helhed til at slå verdensrekorden. Foto: Filippo Monteforte/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Verden kan se tilbage på den varmeste sommer nogensinde. Og 2023 tegner som helhed til at slå verdensrekorden. Foto: Filippo Monteforte/AFP/Ritzau Scanpix

På den nordlige halvkugle havde man en gennemsnitstemperatur på 16,77 grader. Den hidtidige rekord fra 2019 lå på 16,48 grader.

»De tre måneder, som vi netop har haft, er de varmeste i cirka 120.000 år – så reelt i menneskehedens historie,« siger Samantha Burgess, der er vicedirektør hos Copernicus.

Hun forventer, at 2023 bliver det varmeste år nogensinde.

Ifølge den danske klimaekspert, Jesper Theilgaard, der også er kendt for sine mange år som meteorolog på DR, er det ikke overraskende, at rekorden nu er slået.

»Den rekord bliver formentligt slået allerede næste år. Og det er der flere grunde til,« siger Theilgaard.

For det første er den globale opvarmning, der bare bliver ved med at stige.

»Vi har set nogle monsteragtige hedebølger i blandt andet USA, Indien og Sydøstasien,« siger klimaeksperten.

Men så er der også et vejrfænomen, der spiller ind.

Indien har været ramt af en vild hedebølge, som har sendt temperaturen op i nærheden af de 50 grader. Varmen lægger sig som en dyne over landet. Foto: Ajay Verma/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Indien har været ramt af en vild hedebølge, som har sendt temperaturen op i nærheden af de 50 grader. Varmen lægger sig som en dyne over landet. Foto: Ajay Verma/Reuters/Ritzau Scanpix

»Vi har haft tre år med La Niña, som er den kolde udgave af El Niño. Det ændrede sig i februar, og det har vi set denne sommer. Nu er varmen så at sige blevet normaliseret igen, og atmosfæren har svært ved at komme af med varmen igen,« fortæller Theilgaard.

El Niño beskriver den situation, hvor der sker en opvarmning af det tropiske Stillehav langs Sydamerikas vestkyst, mens La Niña beskriver situationen, hvor havvandet ved Sydamerikas vestkyst er køligere i forhold til gennemsnitstemperaturen. Begge dele har stor betydning for vores klima.

Og den næste El Niño er på vej.

»En tredje årsag til temperaturstigningen er, at vores store skibe har mindsket udledningen af svovlholdig olie. Det er selvfølgelig godt, men svovlet har også bremset nogle solstråler, som nu brænder helt igennem i stedet for,« siger meteorologen.

Klimaeksperten Jesper Theilgaard som mange husker ham fra vejrudsigterne i DR. Foto: Camilla Rønde/Ritzau Scanpix Vis mere Klimaeksperten Jesper Theilgaard som mange husker ham fra vejrudsigterne i DR. Foto: Camilla Rønde/Ritzau Scanpix

Jesper Theilgaard advarer mod, at de øvrige faktorer kan blive en sovepude i forhold til forklaringen af varmerekorden. Det største problem er og bliver den globale opvarmning, der er menneskeskabt.

»Det er klart, at nogle nok vil sige, at det hele ikke er så slemt, da varmen kan forklares, og at man skal passe på med at overreagere. Men man skal huske på, at det vi ser nu er et billede på, hvordan klimaet kommer til at se ud om nogle år,« siger han.

Selv hvis vi regner El Niño-fænomenet fra, vil vores varmegrader stige unaturligt meget.

»Verden må tage det her ad notam. Derfor er det også bekymrende, at det ikke fylder mere på dagsordenen til det næste COP-topmøde i november i Dubai. Det går stadig alt for langsomt med at begrænse udledningen af blandt andet CO 2, som altså er den største synder,« siger Theilgaard, der efterlyser bred handling.

»Det kan stadig godt lade sig gøre at gøre noget ved problemet, men det kræver politisk styring og en stor indsats fra for eksempel industrien. Men også fra hver enkelt borger, der må vurdere, hvad vedkommende selv kan gøre for klimaet,« siger han.