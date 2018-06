Danskerne kan de kommende dage se frem til skyfrit vejr og høje temperaturer, og det får mange til at søge udenfor. Men selvom det kan være tiltalende at bytte den vinterblege hud ud med en solbrun kulør, skal man passe på, man ikke ender med at blive solskoldet.

Peter Dalum, projektchef for Trygfonden og Kræftens Bekæmpelses solkampagne, opfordrer alle danskere til at tænke sig godt om, inden de hopper ud i solens farlige stråler.

Han har tre gode solråd, han vil anbefale danskerne at stræbe efter.

»De skal sørge for at tage pauser i solen - især midt på dagen, hvor solen er stærkest. Ud over det skal man bruge solbeskyttende tøj, en hat og solcreme, hvis man er i solen mere end 25 minutter,« siger Peter Dalum.

Selvom mange danskere tænker, at Danmark er et land, hvor solen er mildere end mange andre steder, skal man stadig passe på sig selv.

»Solens stråler er selvfølgelig stærkere i Spanien end i Danmark. Og det er forskelligt, hvor meget naturlig beskyttelse man har opbygget, da vi har haft en længere periode med sol, men de fleste vil opleve at man kan blive skoldet, hvis man opholder sig i solen i mere end 30 minutter uden beskyttelse - selv i den danske sol,« siger han.

Som en tommelfingerregel opfordrer han alle til at bruge minimum faktor 15. Uanset hvad.

»Man skal bruge faktor 15 eller mere i Danmark. Og så skal man smøre rigeligt på,« siger han.

Forskere fra Bispebjerg Hospital har i en ny undersøgelse fundet den ultimative måde at benytte solcremen på.

»De har fundet ud af, at selvom man virkelig gør sig umage, kan man ikke undgå, der er steder, der er mere udsatte end andre. Hvis man vil smøre sig optimalt ind, skal man smøre sig ind og vente 15 til 20 minutter og smøre sig ind igen. På den måde får man en meget bedre beskyttelse,« siger Peter Dalum.