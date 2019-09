Frøs du, da du tog ud af døren i morges?

I så fald var det med god grund.

For Danmark er tirsdag ramt af rigtig efterårsvejr med blæst og kølige temperaturer.

Det er en cocktail, som får det til at føles bidende koldt udenfor.

»Ved kysterne blæser det ret meget. Især ved den jyske vestkyst,« fortæller vagthavende meteorolog ved DMI, Lars Henriksen.

Ved Thyborøn er der målt vindstød på op til 24 meter i sekundet, hvilket svarer til stormstyrke - og vinden forventes at tage til de næste par timer for at kulminere midt på eftermiddagen.

Når temperaturen samtidig ligger på mellem 10 og 15 grader, bør du overveje at tage handsker, halstørklæde og en varm jakke med, når du skal udendørs.

»På grund af chill-faktoren vil det føles som om det er seks-syv grader, når du opholder dig i vinden,« siger Lars Henriksen.

En god dag til at blive rusket igennem af den kraftige blæst

Godt nok blæser det mest på den jyske vestkyst, men resten af landet går bestemt ikke fri.

»Der er kuling mange steder og vindstød på op til hård kuling,,« siger Lars Henriksen.

Er blæsten så voldsom, at vi skal passe på, når vi færdes udendørs?

»Man skal altid tage sine forholdsregler i hård vind, men det blæser ikke så meget, at vi varsler om 'farligt vejr'.«

Det er ikke kun vindens rusken, som varsler, at sommeren er forbi.

»Vi får både perioder med sol og byger, så det er klassisk efterårsvejr,« slutter Lars Henriksen.

De næste par dage vil vinden langsomt aftage, men det ustadige efterårsvejr fortsætter.