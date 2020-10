Husk regntøjet!

Hvis du ikke har mulighed for at arbejde hjemme eller tage en opsparet fridag, så er paraply og gummistøvler en absolut god idé, hvis du skal ud at gå eller cykle på ugens midterste hverdag

Vi har nemlig udsigt til en meget våd onsdag med masser af byger og sågar også hagl og torden.

»Ingen slipper for byger i dag. Vi får en rigtig byge-dag,« lyder det fra vagthavende meteorolog Klaus Larsen hos Danmarks Meteorologiske Institut.

Det bliver en grå dag med byger til de fleste. Nogle steder kan bygerne være med torden eller hagl. Temperaturen kan snige sig op mod de 15 grader.

Følg bygerne på https://t.co/WPtHsJdrql pic.twitter.com/qeXUNRZ8eF — DMI (@dmidk) October 7, 2020

Han forklarer, at der allerede fra morgenstunden er byger mange steder – især i de kystnære områder. Og i løbet af dagen vokser bygerne op flere steder inde over land.

»Det bliver gennemgående byge-præget vejr med hagl og torden. Især i Jylland er der risiko for hagl og torden, men det er ikke til at forudsige, hvor de kommer,« siger Klaus Larsen, som dog ikke regner med, at det er meget voldsomt vejr, vi har udsigt til.

»Men det kan da godt smide noget af sig.«

Til gengæld får vi ikke særlig meget vind, og temperaturerne er med en 13 og 14 grader også stadig til den milde side.

De kommende dage vil også til at stå i efterårets tegn.

»Vi er inde i en ustadig periode og får dage med byger, dage med regn. Langt de fleste dage vil der være risiko for regn og bygevejr,« lyder det fra Klaus Larsen.