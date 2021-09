Hvis du gik og håbede på en sprælsk og farverig lørdag, så bliver du formentlig slemt skuffet.

For noget nær den eneste farve, som himlen tager i brug i dag, er grå. Masser af grå.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Mette Zhang:

»De fleste vågner nok op til en ret grå dyne af skyer hen over landet,« fortæller hun.

Lokalt kan der komme en »lillebitte smule dryp«, men ikke ret meget:

»Det er nok ikke mængder, der er værd at skrive hjem om. Men der kan være lidt dryp i luften hist og her,« forklarer meteorologen.

»Helt lokalt er der også en chance for, at der kan komme et enkelt solstrejf, men det er svært at sige, hvor og om det overhovedet sker.«

Årsagen til, at det er svært at spå om, er, at der ligger en opklaring over det sydlige Sverige i øjeblikket:

»Spørgsmålet er, om den når over til os, eller om den ikke gør. Nogle prognoser viser, at det gør den, andre prognoser siger, at det gør den ikke. Derfor er vi lidt forsigtige med at love alt for meget sol. Så kan folk heldigvis blive glædeligt overraskede, hvis det er,« siger Mette Zhang.

For hele landet gælder det, at temperaturen kommer til at lægge sig mellem 13 og 17 grader, mens vinden stedvis bliver op til frisk.

Eneste undtagelse er på Bornholm, hvor vinden ved kysterne kan blive op til hård.

Derfor kommer du nok også til at opleve et deja-vu eller tre, når det gælder vejrudsigten for Aalborg, Aarhus, Odense og København, da vejret kommer til at blive ret ensformigt landet over.

Der er dog nogle mindre forskelle. Lad os derfor starte med:

Aalborg:

»Jeg tror ikke, der kommer særligt meget – hvis overhovedet noget – regn i Aalborg, men jeg tør ikke udelukke det. For det er helt lokalt, at der måske kan komme de her tre dråber regn. Det bliver nok også køligst i Nordjylland, hvis man skulle sætte noget forskel på det. Det ligner op til omkring 14 grader,« forklarer Mette Zhang.

Aarhus:

Ligesom i resten af landet kan beboerne i Aarhus se frem til en grå dag med masser af skyer. Der kan også falde et par dryp i smilets by, men det ikke til at sige med sikkerhed. Temperaturen kommer til at nå op på 15 grader.

Odense:

Her kommer det første deja-vu. For vejrudsigten for Odense er stort set den samme som for Aarhus, forklarer meteorologen.

Dog kan termometrene måske lige snige sig op mod de 16 grader her.

København:

Som perler på en snor følger her det sidste deja-vu, for beboerne i hovedstaden kan blot kigge mod Aarhus og Odense for at finde ud af, hvordan vejret bliver.

»Det bliver det samme som de andre steder,« fortæller Mette Zhang. Det betyder, at man også her kan se frem til en rimelig grå dag – men med et håb om, at der kan komme et solstrejf eller to igennem skyerne.