Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Danmark bliver et af de tørreste steder i hele Europa det næste stykke tid.«

Sådan skriver TV 2, efter et billede af deres vejrkort har vist Europas akkumulerede nedbør til og med onsdag 7. september.

Her er Danmark ganske rigtigt et af et de få områder, som ser ud til at gå næsten fri for regn.

Og DMI bekræfter da også over for B.T., at den er god nok.

»Den her uge er det små, lette byger, hvis der kommer noget. Det er ikke noget af betydning på nogen måde,« forklarer vagtchef Anja Bodholdt.

»I sammenligning med, hvad der mange steder er blevet oplevet den her weekend, så bliver det en helt anden form for byger, som nok heller ikke er noget, der batter i forhold til tørke.«

Flere dele af landet har i weekenden været ramt af skybrud.

DMIs prognose går frem til natten til torsdag i næste uge, og i den er der intet, der indikerer, at der nogen steder i landet vil blive våde dage.

Årsagen er et højtryk, som er under opbygning over Norskehavet.

Det bevæger sig nedover Skandinavien og er med til at holde fronterne med vand væk.

»Så det bliver roligt, stabilt vejr her de kommende ti dages tid,« lyder det fra vagtchefen.