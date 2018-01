Trods rekordhøje temperaturer i januar er det endnu for tidligt at pakke hue og vanter væk. Der er nemlig en god chance for, at Danmark vil blive klædt i hvidt sidst i den kommende ugen.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) vil temperaturen falde gradvist i løbet af ugen og til sidst igen være nede omkring frysepunktet i dagtimerne, således at de nordlige egne kan få sne eller slud fra torsdag og minimum ugen ud.

»Det er ikke den store mængde, der kommer, men dagene vil langsomt blive køligere, så selvom vi umiddelbart først vil få nattefrost, kan det godt være, vi kommer ned omkring frysepunktet i dagtimerne også, så sneen kan blive liggende,« siger vagthavende meteorolog Janne Hansen.

Det er kun de nordlige dele af landet, der kan få sneen at se torsdag.

Prognosen kommer efter en usædvanlig mild januar, hvor der onsdag den 24. januar blev målt 12,9 grader på Als, hvilket foreløbig er den varmeste januar-dag nogensinde målt.

Den tidligere rekord fra 2005 lød på 12,4 grader.