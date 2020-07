Der har ikke været meget 'sommer' over vejret i Danmark, og indeværende uge bliver ikke meget bedre - dog er der én dag, der kan bringe sommerstemningen tilbage.

I første omgang skal vi dog forberede os på mere regn og mere blæst.

»Mandag aften bliver ikke særlig spændende. Der kommer et regnvejr ind over os, og i løbet af natten bliver det mere intenst. Der kan derfor godt komme en del nedbør - især i de nordvestlige egne,« siger Henning Gisselø, der er vagthavende hos DMI, til B.T.

Han forklarer videre, at danskerne ikke ligefrem behøver at finde hverken solhat eller badetøj frem de kommende dage.

»Det ser egentlig nogenlunde ud, hvor det meste af landet vil komme til at opleve både sol og byger hist og her, men det bliver bare ikke specielt varmt. Temperaturerne vil ligge omkring 16-18 grader både tirsdag og onsdag,« fortæller han og tilføjer:

»Måske kan man på Sjælland og Bornholm snige sig op over 20 grader.«

Efterfølgende ser torsdag dog heller ikke umiddelbart særligt spændende ud, siger Henning Gisselø. Temperaturerne er lige til den kølige side årstiden taget i betragtning, lyder det.

Men når vi nærmer os weekenden, burde vejret blive en del bedre. Faktisk kan vi få temperaturer over 25 grader, som er definitionen på en meteorologisk sommerdag, flere steder i landet.

»Tingene stabiliseres fredag og lørdag, hvor vinden begynder at stilne lidt af, og når solen kommer frem, kan vi måske få en regulær sommerdag lørdag,« siger Henning Gisselø.

Det gode weekendvejr bliver dog en kort fornøjelse. For allerede søndag er situationen en helt anden.

»Her bliver det lidt blandet. Der kommer et kedeligt vejr ind fra vest, som kommer til at ramme Jylland mest. Der bliver igen tale om et køligt sommervejr,« forklarer Henning Gisselø, inden han afslutter:

»Vi håber på noget bedre vejr i august. Det kan næsten kun blive bedre end det, vi har haft i juli.«