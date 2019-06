Hvis du er en af dem, der er ved at være godt træt af det fugtige vejr med masser af regn og torden, så kan du godt begynde at glæde dig.

Fra søndag er der nemlig et vejrskifte på vej ind over landet - og det tager solen med.

Det fortæller den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Thyge Rasmussen, til B.T.

»Som det ser ud nu, holder den her periode med masser af torden og regn en pause,« siger han.

Den meget fugtige strømning fra sydlig retning bliver afløst af en mere tør luft fra sydvest - og det er en god nyhed for de solhungrende.

Det betyder nemlig, at de kommende dage ser ud til at blive overvejende tørre, ligesom solen vil komme til at skinne betydeligt mere, end den har gjort den seneste uges tid.

Samtidig sender det temperaturen et nøk opad.

»Temperaturen i dag (søndag, red.) på omkring de 20 grader bliver nok det laveste, vi kommer til at opleve de kommende dage,« forklarer Thyge Rasmussen.

Temperaturer på 25 grader i vente

Mandag ser temperaturen ud til at lægge sig mellem 18 og 23 grader, mens den stiger stiger yderligere og kan ende oppe på de 25 grader.

Det vil gøre dagen til en reel sommerdag.

Det kan dog ikke udelukkes, at der for solglade danskere kan dukke en malurt op i bægeret i form af nogle lokale byger, men ifølge meteorologen ser det ud til primært at blive i Jylland.

Også onsdag ser ud til at kunne blive en sommerdag med 25 grader.

»Så vi får i hvert fald sådan en tre-fire dage, hvor det kun er meget lokale byger og med pænt solskin og stigende temperaturer. Det kan vi glæde os til,« fortæller Thyge Rasmussen.

Desværre ser det ikke ud til at vare ved.

»Det er den første halvdel af ugen, der ser sommerlig ud, og når vi så kommer frem til torsdag og hen mod weekenden, så kunne det godt se ud som om, det går lidt ned ad bakke igen,« forklarer Thyge Rasmussen og slutter:

»Så det er altså ikke noget, der holder i længere tid.«