Vi håber, du fik nydt det næsten sommerlige vejr, som ramte store dele af Danmark i weekenden. For mandag er det væk igen.

Søndag blev den varmeste aprildag i fire år, da temperaturen sneg sig op på skønne 21,9 i Midtjylland, hvor landets højeste temperatur blev målt.

Men gav det anledning til at få renset havegrillen og spulet havemøblerne, var arbejdet formentlig spildt. For trods temperaturer på op imod 18 grader kommer det ikke til at føles udpræget sommerligt, fortæller meteorolog ved DMI Mette Wagner til BT.

»Lad os glæde os over, at det var rigtig dejligt vejr i store dele af Danmark i dag - midtjyderne skal være rigtig tilfredse - for mandag kommer der dis og tåge samt lidt regn hist og pist. Der vil være mulighed for sol og 13-18 grader, mens de sydlige egne får op til tyve grader, men det vil ikke føles varmt,« siger Mette Wagner og skyder skylden på den dis, der kommer til at skærme for de dejlige solstråler.

Regnen vil primært falde i det jyske i form af små dryp, tilføjer hun.

Der var et stort rykind på de danske fortovscafeer, cykelstier, strande og skove i weekenden, hvor den kulde og sne, der har suget forårsfornemmelserne ud af danskernes bevidsthed, holdt sig væk. Både fredag og lørdag samt søndag skinnede solen over stort set hele landet, og visse steder blev det tæt på 20 grader. Her er det Dyrehaven ved Klampenborg, 7. april 2018. Foto: Tariq Mikkel Khan Der var et stort rykind på de danske fortovscafeer, cykelstier, strande og skove i weekenden, hvor den kulde og sne, der har suget forårsfornemmelserne ud af danskernes bevidsthed, holdt sig væk. Både fredag og lørdag samt søndag skinnede solen over stort set hele landet, og visse steder blev det tæt på 20 grader. Her er det Dyrehaven ved Klampenborg, 7. april 2018. Foto: Tariq Mikkel Khan

Der vil være store regionale forskelle i vejret, som meteorologen kalder vaskeægte aprilvejr. Måneden er kendt for at byde på ganske uforudsigeligt vejr, hvor der den ene dag er varmt som i weekenden og den anden kan dale snefnug ned fra himlen, som vi så det forrige år.

Dog er der ikke umiddelbart sne at spore i prognosen for de kommende dage, skynder Mette Wagner sig at tilføje.

»Men vi får skiftevis kulde og varme. Og spørger du mig, hvornår vi næste gang får 21-22 grader igen, så må jeg være dig svar skyldig,« siger hun.

Der var et stort rykind på de danske fortovscafeer, cykelstier, strande og skove i weekenden, hvor den kulde og sne, der har suget forårsfornemmelserne ud af danskernes bevidsthed, holdt sig væk. Både fredag og lørdag samt søndag skinnede solen over stort set hele landet, og visse steder blev det tæt på 20 grader. Her er det Dyrehaven ved Klampenborg, 7. april 2018. Foto: Tariq Mikkel Khan Der var et stort rykind på de danske fortovscafeer, cykelstier, strande og skove i weekenden, hvor den kulde og sne, der har suget forårsfornemmelserne ud af danskernes bevidsthed, holdt sig væk. Både fredag og lørdag samt søndag skinnede solen over stort set hele landet, og visse steder blev det tæt på 20 grader. Her er det Dyrehaven ved Klampenborg, 7. april 2018. Foto: Tariq Mikkel Khan