Hvis du allerede nu sidder og er lidt træt af de grå skyer og regnen, som præger billedet udenfor, så er der muligvis godt nyt på vej.

Der er nemlig et håb om 'pænt efterårsvejr' forude.

Det forklarer meteorolog Trine Pedersen fra Danmarks Meteorologiske Institut onsdag morgen.

Før vi kommer til den del, skal vi dog lige igennem nogle dage med skyer og byger.

»Onsdag starter vi ud med at have skyet vejr de fleste steder, og der er også spredte byger,« forklarer Trine Pedersen:

»Her til morgen er det i hele landet, men som dagen skrider frem, er det nok mere og mere i de vest og nordvestlige egne, der er størst risiko for byger. Og med lidt held bryder solen også igennem øst for Storebælt, men vi skal nok hen på den anden side af middagen.«

Samtidig er onsdag også stadig lidt en blæsevejsdag.

»Vi starter ud med en jævnt til hård vind, som meget langsomt i løbet af dagen aftager lidt og bliver lidt mere frisk fra sydvest og senere syd,« forklarer meteorologen.

Temperaturmæssigt kommer vi onsdag mange steder til at ligge mellem 18 og 19 grader.

»Men der, hvor solen bryder igennem, kan vi måske komme op på 20-22 grader,« siger Trine Pedersen, før hun tilføjer:

»Vi skal væbne os lidt med noget tålmodighed, før vi får noget mere stabilt vejr.«

Men men men.

Det stabile vejr ser muligvis ud til at kunne vente på os i slutningen af weekenden.

Efter at spredte byger nok kommer til at præge vejrbilledet lørdag, ser vejret i løbet af søndagen ud til at blive lidt mere stabilt.

Og det gælder også i dagene efter.

»Hvis det ellers holder, så burde det egentlig holde tørt, og der kan også komme noget sol igennem,« forklarer Trine Pedersen.

Der kommer dog også til at ligge nogle fronter og holde til lige nordvest for landet, så hvis man bor i den nordvestlige del af Jylland, kan man ifølge meteorologen 'være lidt uheldig, at der er lidt mere skyet og regn'.

»Men vi får da måske en periode med mere stabilt og pænt efterårsvejr,« siger hun.