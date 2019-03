Kritikken er haglet ned over DMI, efter de tilbage i februar kunne præsentere en helt ny hjemmeside.

Tirsdag har vejrinstituttet så taget konsekvensen og lavet flere ændringer.

Det oplyser DMI på deres hjemmeside.

»Mange af de forslag til forbedringer på dmi.dk, som vi har fået fra brugerne, handler om overblik og ikke mindst fraværet af den gule sol. Vi lytter til de mange gode og værdifulde forslag, og derfor har vores vejrikoner fået et lag farve for at skabe en bedre brugeroplevelse. Solen er kort sagt blevet gul, skyerne grå og regnen blå,« forklarer Michael Skelbæk, der er kommunikationschef hos DMI.

Så blev solen gul Vi har ”hugget en hæl og klippet en tå” på hjemmesiden Vi er ikke i mål endnu, men se vores foreløbige bud her: https://t.co/OY2AJxCfpL pic.twitter.com/MRjrSrdKdw — DMI (@dmidk) March 12, 2019

Tilbage i februar kaldte brugerne blandt andet hjemmesiden for 'makværk', 'bras' og 'lort'.

En uge efter udtalte DMI så, at de har lyttet til kritikken og at de ville kigge på, hvad kunne gøre for at optimere oplevelsen for brugerne.

Og nu er de første ændringer så lavet.

Blandt andet er solen igen blevet gul, mens der nu også er lavet et lokalt flerdøgnsudsigt, der giver et større overblik.

DMI understreger dog samtidig, at de endnu ikke er færdige med hjemmesiden og fortsat vil lytte til brugerne.

»Det er vigtigt at understrege, at arbejdet ikke er slut endnu. Vi lytter stadig til de mange gode forslag fra brugerne. Og vi kommer til at introducere endnu flere forbedringer i den kommende tid. Men for nuværende håber vi, at de nyeste tiltag er med til at skabe det overblik, som mange brugere har savnet på hjemmesiden,« siger Michael Skelbæk.

DMI oplyser, at der venter flere forbedringer i den kommende tid. Vil du se mere til ændringerne, kan du se det i videoen her.

dmi.dk er en af de mest besøgte hjemmesider i Danmark med over 500 millioner sidevisninger om året.