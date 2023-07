Vejret har været alt andet end sommerligt, men nu er der håb for, at solen lige så stille viser sig igen.

Onsdag aften har DMI ikke registreret nogen skybrud i landet, men hvis de kommer gennem natten, så er det Nordjylland, der står for skud.

Det fortæller Mette Wagner, der er meteorolog ved DMI, til B.T.

Og det kan vare frem til klokken 06 torsdag morgen.

DMI risiko for lokale skybrud : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/aG5ywabTOH — DMI (@dmidk) July 5, 2023

Men så begynder vejret lige så stille at vende.

»Torsdag kan det være blæsende med byger, men fredag, lørdag og søndag kommer vi op på sommerlige temperaturer på over 20 grader,« fortæller Mette Wagner.

Selvom mange kan vågne op til tåge fredag morgen, så kan du allerede nu pakke strandtasken og gøre dig klar til en weekend, der lover gode muligheder for strandvejr.

Dog har det da været en lettelse for gæsterne til Coldplay koncerten i Parken, at der ikke pludselig opstod skybrud, fordi det var i forvejen bestemt, at der ikke skulle spilles koncert med tag på.

