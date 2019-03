Man kan ikke just beskylde marts måned for at have brilleret med solskin og varme indtil videre. Men de kommende dage ser det ud til at vende en smule.

I hvert fald ser temperaturen ud til at snige sig op på to-cifrede varmegrader, mens solen vil forsøge at kæmpe sig fri af det skydække, der har holdt den skjult det meste af måneden.

Det oplyser den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Lars Henriksen, til B.T.

Særligt tirsdag bliver en flot dag med masser af sol.

»Det bliver nok den pæneste dag af de dage, der kommer,« fortæller Lars Henriksen.

Også onsdag, torsdag og fredag vil blive pænere dage, end vi har haft de seneste uger, men der er et men: Det er nemlig usikkert, hvor meget solen vil være fremme.

»Vi skal nok få solen at se de kommende dage, men det ser ud som om, der er nogle lidt drilske skyer, som i hvert fald i perioder vil skygge ret meget for solen,« forklarer meteorologen.

Selvom skyerne er et usikkert element, så stiger temperaturen de kommende dage. Onsdag kan vi få mellem otte og 12 grader, mens termometrene torsdag og fredag nok kommer til at vise mellem syv og 12 grader.

Det er dog desværre for tidligt at sige, at foråret nu for alvor har ramt landet.

»Det er marts, og tingene kan meget hurtigt vende. Det kender vi fra det danske vejr. Og hvis vi kigger frem, så ser det ud til, at temperaturen tager et lille drop her i weekenden, og det ser ud til at kunne blive koldere i næste uge med fem grader i dagstimerne og frost om natten,« forklarer meteorologen.

Det gælder derfor om at nyde det de kommende dage.

»Specielt i dag, tirsdag, bliver nok på landsplan den pæneste dag. De kommende dage er der nogle steder, der vil få noget sol, og så vil man føle, at det er ganske dejligt, mens man andre steder nok vil føle sig snydt, fordi der er mange skyer,« fortæller Lars Henriksen.