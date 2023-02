Lyt til artiklen

Problemerne er ikke slut for mange af de passagerer, der ufrivilligt måtte tilbringe hele fredag aften i et fly i Københavns Lufthavn.

De fik nemlig ikke deres bagage med, da de endelig kom ud af flyene.

Stormen Otto blæste så kraftigt over lufthavnen i Kastrup, at gangbroerne ikke kunne blive låst forsvarligt fast, og dermed måtte passagererne vente i timevis i flyene.

Svend Erik Sørensen fra Roskilde landede 18.30 i lufthavnen med et Finnair fly fra Helsinki. Ved 23-tiden skrev han til B.T., at nu var brandvæsnet kommet med en trappe, så de kunne forlade flyet.

Ved 23-tiden fredag aften kunne passagererne i det fly fra Helsinki, der var landet 18.30, endelig se en ende på ventetiden, da lufthavnens brandvæsen kom for at hjælpe dem ud. Foto: Jesper Hyrm

Men samtidig fik han at vide, at ‘bagagepersonalet ikke måtte tømme flyene for bagage’, og at Menzies Aviation, der håndterer bagagen for blandt andet Finnair, nægtede at eftersende bagagen, da det ikke var deres skyld.

Med andre ord skal de flyrejsende lørdag tilbage til lufthavnen for at hente deres bagage.

Samme oplevelse havde en anden flypassager, der nu har skrevet en en-stjernet Trustpilot-anmeldelse af Menzies Aviation.

'Hold da op, jeg ville ønske man kunne give nul stjerner. Så står man der 100 mand i lufthavnen en fredag aften efter en lang flyvetur, og ingen info er givet. Fair nok, at man ikke kunne få vores tasker ud af flyveren grundet stormen Otto. Men der er ingen fra dette firma, der fortæller os noget som helst.’

Flypassageren fortsætter:

‘Endvidere siger damen bag dette firmas skranke, at vi selv skal komme og hente vores tasker dagen efter på tre tidspunkter. Samt når man spørger, om de kan garantere, at vores tasker er der, svarer damen ikke.’

Kommunikations- og pressechef i Københavns Lufthavn, Lise Agerley Kürstein, oplyser, at lufthavnen havde cirka 20 fly stående fredag aften, hvor passagererne måtte vente på at komme ud.

»Der var to fly, der måtte vente i seks timer. For de fleste var der en ventetid på en til to timer,« fortæller hun.

Et af de fly i Københavns Lufthavn, hvor passagererne var fanget fredag aften på grund af stormen Otto. Foto: Kim Westergaard

Ifølge hende er det normal procedure, at folk selv skal hente deres bagage i sådanne situationer.

»Der er ikke noget usædvanligt ved det. Det er heldigvis meget sjældent, at det stormer så kraftigt, at vi ikke kan tømme flyene.«

Lørdag formiddag havde Københavns Lufthavn cirka 700 styk ikke-afhentet bagage stående.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Menzies Aviation.