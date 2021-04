Kan du huske, hvad du lavede for fire dage siden?

For en stor del af os handlede det formentlig om at nyde det lækre solskin, som påskedagene bød på. Men hold fast, hvor har det ændret sig.

Store dele af landet er mandag ramt af snevejr.

Flere steder har det hvide pulver også lagt sig.

Og enkelte steder er det så voldsomt, at politiet er gået ud for at advare om potentielt farlige situationer.

Det gælder blandt andet i det nordsjællandske.

'Nordsjælland er ramt af et kraftigt snevejr med meget dårlig sigtbarhed. Kør forsigtigt og efter forholdene,' skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Endnu er der ikke meldinger om uheld på vejene på grund af det dårlige vejr.

Men opfordringen skal lyde til at køre forsigtigt på de glatte veje.