Er du træt af kulde, hagl og regn?

Så er der godt nyt fra Danmarks Meteorologiske Institut/DMI, der er klar med en helt frisk månedsprognose for resten af april og ind i maj.

Her kan man læse, hvordan DMI mener, vejret bliver i ugerne 16, 17 og 18.

Det er nok de færreste, der synes, at april har levet op til at være en forårsmåned. Det har nemlig været en kølig start på april. Men nu venter der et par uger med, for årstiden, mere normale temperaturer.

Fra næste uge kan vi nemlig forvente et mere forårsagtigt vejr, hvor der vil være plusgrader, sol og mindre blæst og regn på programmet.

I uge 16 vil dagtemperaturerne ligge mellem syv og 15 grader – enkelte dage lidt varmere. Om natten vil temperaturen typisk gå ned mellem cirka tre og otte grader, og der er stadig risiko for stedvis let nattefrost.

Dette er temperaturer, der ifølge DMI er normale for årstiden, mens nedbørsmængderne ventes at ligge en del under de normale.

Efter en kølig start på april venter der et par uger med, for årstiden, mere normale temperaturer. Der er nemlig udsigt til højtrykspræget vejr, der giver os mindre blæst, mindre regn og mere sol



Læs hele månedsprognosen her: https://t.co/I6gLnAIgh4 pic.twitter.com/JW7DV8X7KJ — DMI (@dmidk) April 13, 2021

Uge 17 vil byde på dagstemperaturer mellem syv og 15 grader. Om natten vil den typisk nå ned mellem cirka tre og otte grader, og der vil stadig være risiko for stedvis let nattefrost.

Enkelte prognoser viser dog, at vi vil starte ud med solrigt og tørt vejr, men slutte med ustadigt vejr med en blanding af skyer, regn, blæst, byger, sol og drivende skyer.

Samlet set vil temperaturen være omkring eller lidt over normalen, mens nedbørsmængden ligger noget under det normale for årstiden.

I uge 18 ser temperaturer og nedbørsmængder ud at holde sig omkring de normale for årstiden.

Nogle prognoser viser, at der kan komme perioder med skyer og regn, afløst af sol, drivende skyer og måske byger.

Dagtemperaturen vil typisk ligge mellem syv og 15 grader, mens vi om natten vil nå ned mellem cirka tre og otte grader. Risikoen for nattefrost er lille.