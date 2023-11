I nat har det været koldt. Rigtig bidende koldt.

Og det skaber endnu en vejrmæssig udfordring her til morgen.

Kombinationen af våde veje efter gårsdagens massive regnvejr og forstgrader – som der har været mange steder i nat især i det centrale Jylland og på Fyn – kan give trafikanterne problemer her til morgen.

»Flere steder er vejene våde efter gårsdagens regnvejr og tilsammen giver det risiko for rim- og isglatte veje i store dele af landet, så pas på hvis du skal ud i trafikken,« skriver DMI's vagthavende meteorolog Henning Gisselø i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

I forvejen er der en efterhånden velkendt risiko på spil efter den megen nedbør i går.

Nemlig risikoen for oversvømmelser.

»Den megen regn i går giver risiko for lokale oversvømmelser i Sydøstsjælland fra åer og vandløb,« skriver Henning Gisselø.

Selvom vi i dag ikke får samme mængder, som i går, vil endnu en front med regn i løbet af dagen komme op over Danmark fra sydvest.

Idet åer og vandløb over hele landet i forvejen er godt fyldt op efter den seneste tids store mængder nedbør, kan det ifølge DMI's vagthavende meteorolog 'ikke udelukkes', at åer går over deres bredder også andre steder i landet de kommende dage – med risiko for nye lokale oversvømmelser.

Her til morgen er det stadig koldt, men opad dagen kryber temperaturen sig op på fem til ti graders varme.

Fra morgenstunden kan der stadig være frostgrader på Fyn og i det jyske, hvor temperaturen var helt nede på fem minusgrader i løbet af natten.

»Kold luft er i nat trukket ned over landet fra nordvest med enkelte byger. Det er her til morgen klart mange steder, og kombineret med kun svag vind betyder det, at nattefrosten for alvor har meldt sin ankomst til landet,« fortæller Henning Gisselø.