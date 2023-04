Lyt til artiklen

En nat bliver det sommer, men på søndag kommer foråret.

Alt godt kommer som bekendt til den, der venter, og nu er ventetiden snart slut.

I hvert fald når det gælder forårssol, fuglefløjt og tocifrede temperaturer.

Efter en vejrmæssig grå, våd og trist uge lysner det nemlig endelig i løbet af weekenden, viser prognoserne fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Vagthavende meteorolog hos DMI, Erik Hansen, annoncerer lige frem, at forårsvejret melder sin ankomst på ugens sidste dag.

»Foråret sætter ind på søndag, og det glæder vi os nok til allesammen,« siger han.

Så når dronning Margrethe på søndag fejrer sin 83. fødselsdag, og vinker til nationen fra balkonen på Amalienborg, bliver det efter alt at dømme i flot forårsvejr.

På bagsiden af de mange fronter, der har martret os i denne uge, bygger der sig efterhånden et højtryk op, som giver tørt, mere solrigt og noget varmere vejr.

»Jeg kan ikke love bragende sol, men nogen sol ser det ud til,« siger meteorologen og forudser tørvejr, næsten ingen vind og op til 15 grader.

Og det bedste er næsten, at det flotte forårsvejr ser ud til at fortsætte ind i den kommende uge. Her tyder prognoserne nemlig på »en del sol«, næsten ingen vind og op til 16 graders varme.