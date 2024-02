Efter en smuk, solrig og ganske lun lørdag vender gråvejret i den grad tilbage i dag.

Og ikke nok med det.

Også regnen vender tilbage. I stor stil, endda.

»Det bliver en silende regn, som vil vare ved det meste af dagen og gøre det vådt og ikke så behageligt at være ude,« siger DMIs vagthavende meteorolog Bolette Brødsgaard.

Regnvejret er fra morgenstunden begyndt i de sydligste dele af landet og vil ret hurtigt brede sig over resten af landet.

»Det er surt,« lyder siger Bolette Brødsgaards dom over vejret på vinterferiens sidste dag.

Hun forventer ikke, at der kommer til at falde store mængder nedbør, men regnen vil blive ved og ved indtil sidst på aftenen mange steder.

»Det ser ud til, at den sydlige del af landet får mest regn,« siger Bolette Brødsgaard.

Temperaturmæssigt bliver det en relativt mild dag med fem til otte grader, og vind kommer der heller ikke meget af.

Et kig frem mod næste uges vejr viser – desværre vil nogen nok sige – at det mere kommer til at ligne søndagens end lørdagens

Ifølge DMI kommer den ene front efter den anden til at passere Danmark – med regn og bygevejr til følge.