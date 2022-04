Træt af gråt og vådt aprilvejr? Fortvivl ikke. Der er nemlig snart både sol, varme og sågar tocifrede temperaturer på vej.

Begyndelsen af påskeugen tegner til at blive rigtig flot med helt op til de magiske 20 grader.

Inden vi kommer så langt, skal vi dog lige gennem endnu et par våde gråvejrsdage.

»Der kommer til at gå et par dage, inden vi kommer dertil,« lyder det torsdag morgen fra vagthavende meteorolog på DMI, Erik Hansen.

Torsdagen fortsætter nemlig i den efterårsprægede stil med byger, regn og blæst.

»Vi får byger mange steder i landet. Der er et stort område på vej ind over landet, som giver regn og byger mange steder i løbet af dagen,« siger han og tilføjer, at der også – især i det nordjyske – er risiko for, at der er hagl og slud i bygerne.

De østlige egne kan derimod være heldige at få et solstrejf i eftermiddagstimerne.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem syv til otte grader, og vinden bliver jævn til hård fra sydvest.

Både fredag, lørdag og søndag kommer ifølge den vagthavende meteorolog til at ligge til den kølige side, men solen vil også kigge frem.

»Det bliver en forholdsvis blæsende periode, men vi får også blå himmel og sol med byger indimellem,« siger Erik Hansen.

Og så er det altså, at prognoserne viser, at en varmfront rammer os i begyndelsen af næste uge.

»Det bliver noget helt andet i næste uge. Det bliver et kæmpe skifte i vejret,« forudsiger den vagthavende meteorolog.

Mandagen tegner til at blive lun, mest tør med skyer og »ikke så pæn.«

»Men derefter er der lagt op til høje temperaturer. Med lidt held når vi 20 grader onsdag, men det er stadig så langt frem, at det er lidt usikkert. Men det kan ikke udgår at blive varmere.«