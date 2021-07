En sand syndflod af vand ramte danskerne i store dele af landet mandag og tirsdag.

Der faldt over 100 millimeter regn på få timer i byer som Kalundborg og Fole, hvor større indsatser blev sat i værk for at kæmpe mod de oversvømmede veje, huse og kældre.

I Fole havde en beboer målt en uofficiel danmarksrekord i nedbør med hele 180 millimeter regn på blot et par timer og DMI registrerede alene mandag hele 18 skybrud.

Det ekstreme vejr minder om det, som bevægede sig ind over Tyskland, Holland og Belgien. Det skabte nogle af de værste oversvømmelser i de respektive landes historie. Det ekstreme vejr er kommet for at blive, og derfor er den anerkendte klimaforsker Eigil Kaas beredt på, at det er den tendens vi ser frem mod, og at vi derfor skal gøre vores beredskab endnu bedre end det er i forvejen.

Kalundborg blev mandag ramt af et dobbelt skybrud. Foto: Byrd/Jokum Tord Larsen. Vis mere Kalundborg blev mandag ramt af et dobbelt skybrud. Foto: Byrd/Jokum Tord Larsen.

»Hvis vi kigger på tendensen generelt, så er der jo et skub mod et varmere og mere variabelt klima. Det varmere klima kommer til at skabe tørke nogle steder og mere dramatisk nedbør andre steder,« siger Eigil Kaas, der er nyudnævnt chef for Nationalt Center for Klimaforskning, der blandt andet skal klæde Danmark bedre på til fremtidens formodede stigende klimaudfordringer.

Han uddyber hvorfor det varmere klima er skyld i, at vi kommer til at opleve mere og mere ekstremt vejr i Danmark.

»Det skyldes, at der er mange strømninger i atmosfæren der stiger op, bliver fugtige og falder ned. De strømninger vil blive forstærket og vi får mere ekstremt vejr, der skaber flere og flere skybrud - og det skyldes den globale opvarmning.«

Derfor er det Eigil Kaas personlige vurdering, at et opgraderet varslingssystem for alle danske åsystemer vil være meget vigtigt. Systemer, der skal hjælpe ved ekstreme vejrsituationer som det, der har ramt Danmark mandag og tirsdag.

Kraftig regn i Aalborg. Foto: Henning Bagger Vis mere Kraftig regn i Aalborg. Foto: Henning Bagger

»Vi skal have bedre systemer til konkret at sige, hvornår eksempelvis Gudenåen ved Silkeborg går over sine bredder. Endnu bedre end vi er i forvejen og vi skal kunne gøre det med blot nogle timers varsel. Det er en topprioritet for mig at få udviklet det system.«

Det vanvittige vejr har også enormt store kontraster.

Som Eigil Kaas pointerer, vil klimaforandringerne resultere i både ekstreme nedbørsmængder, men også ekstreme tørker. Det vil ikke være unormalt, at vi fremtiden kommer til at se det i Danmark på en og samme tid.

Tirsdag fik danskerne da også en forsmag på dette. Imens store dele af landet var ramt af kraftig regn, udviklede der sig en naturbrand i Søllested på Lolland. Her stod en tør hvedemark i flammer, efter der var gået ild i en mejetærsker.