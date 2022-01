Togtrafikken over Storebælt er i øjeblikket indstillet.

Det kan betyde, at flere personer er nødsaget til at søge ly på togstationer, for at bruge natten der, som sidste udvej, hvis man har bevæget sig ud i vejret.

Det bekræfter DSB til B.T.

De oplyser, at de lader stationerne være åbne, så folk kan søge ly der, hvis ikke de kan komme videre på andre måder. Men man ikke opfordrer folk til at bevæge sig ud i dette vejr.

DSB opfordrer deres kunder til at tage afsted nu, hvis de skal med tog på strækninger, der endnu er åbne.

Togtrafikken er ikke kun lammet over Storebælt, men også andre steder i landet.

Der vil ikke køre tog mellem Fredericia - Aalborg før tidligst i morgen tidlig. Det skyldes stormen Malik, som vælter træer ned over skinnerne.

Der bliver ikke indsat togbusser på strækningen mellem Fredericia og Aalborg.

Øresundsbroen er lukket for al trafik - herunder togtrafik.

Der vil ikke køre tog mellem København H og Malmø før tidligst kl. 02.00 i nat.

Der vil køre færre regionaltog de fleste steder på Sjælland.