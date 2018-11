Hvis du er en af dem, der drømmer om at lave snemænd, kaste med snebolde og kælke, så er der håb forude.

Ifølge DMI's langtidsprognose kan sneen nemlig komme tidligt i år.

Ifølge vejrtjenesten er der udsigt til, at de første snefnug kan falde om en måned.

'Allerede i december kan vi få indslag af koldt vejr med mulighed for sne eller snebyger,' skriver DMI i sin prognose.

Der er dog ikke udsigt til en december med sne fra start til slut.

'Der vil dog også sandsynligt komme perioder med mildere vejr, hvor lavtryk med regn og blæst når ind over landet vestfra.'

Det er to-cifrede plusgrader i disse dage, men i december kan vejret ændret sig til sne og kulde, viser DMI's prognoser (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018) Foto: Henning Bagger Vis mere Det er to-cifrede plusgrader i disse dage, men i december kan vejret ændret sig til sne og kulde, viser DMI's prognoser (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018) Foto: Henning Bagger

Udsigten til sne skyldes, at der i perioder vil ligge et højtryk over Nordskandinavien, det vestlige Sibirien og visse områder af Arktis.

Det sender kold luft ind over Danmark fra øst, som kan give snebyger.

Ifølge prognosen er det særligt Syddanmark, der kan se frem til kraftige snebyger i perioder.

DMI fortæller, at det stadig er for tidligt til at give en sikker prognose på, om vinteren bliver kold eller ej.

Prognosen viser dog, at temperaturerne i december og januar kommer til at ligge tæt på normalen for de to måneder på henholdsvis 3 og 1,4 grader.

Samtidig er der udsigt til færre lavtryk med regn, som betyder flere dage med tørt og koldt vejr, skriver DMI i sin langtidsprognose.