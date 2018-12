Drømmer du om snefnug, der daler ned fra himlen og lægger sig som en dyne på tagene, mens du sidder i familiens skød og nyder juleanden?

Det lyder som en utopisk forestilling fra en klichefyldt julefilm fra Hollywood.

Men det er faktisk sket i Danmark, selvom der er langt i mellem.

Og så spørger du måske dig selv, hvad er chancen egentlig for, at vi får en juleaften med sne?

Det har vi spurgt DMI's Herdis Preil Damberg om.

Men først skal vi måske lige slå fast, hvad der egentlig gemmer sig bag begrebet hvid jul.

»For at vi kan kalde det en landsdækkende hvid jul, så skal 90 procent af landet være dækket af sne,« siger Herdis Preil Damberg, meteorolog på DMI.

Det skete senest i 2010, og det er sket ni gange siden 1900, viser DMI's arkiver.

I disse dage er der plusgrader og langt til snevejr, men i næste uge ændrer vejrbilledet sig markant.

Tirsdag og et par dage frem er der gode chancer for snevejr flere steder i landet.

Det gælder især den nordlige del af Østjylland, Bornholm og Sydhavsøerne.

Men hvad med julen? Ifølge Herdis Preil Damberg er sandsynligheden lige nu på otte procent. I videoen over artiklen kan du se hende forklare, hvad der skal til for, at det ændrer sig.