Juli måned regnede væk.

Helt officielt.

Hos DMI kan man nu slå fast, at juli måned er den vådeste nogensinde målt i Danmark, hvor der faldt 140,9 millimeter regn.

Den tidligere rekord var på 140 millimeter og stammede fra 1931.

Det fortæller Mette Wagner, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

»Man har følt, at det har regnet meget, og det har også regnet meget. Med et kraftigt regnvejr mandag nåede rekorden fra 1931 lige at blive slået,« fortæller hun.

Normalt falder der i gennemsnit 68,8 millimeter regn i juli måned.

Der er stadig lidt usikkerhed omkring de endelige decimaler for regnmængden.

Hvad der til gengæld er stensikkert er, at der er mere regn på vej.

»Vi fortsætter i august, hvor juli sluttede med regn og mere regn. En front fra nord efterfølges af en del kraftige byger, som endda vil kunne give skybrud nogle steder. Bygerne bevæger sig ikke så hurtigt, så der kan nå at falde rigtigt meget vand,« siger meteorologen.

Natten til tirsdag blev der registreret skybrud ved Faaborg.

Ved skybrud falder der mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter.

Kun i den nordvestlige del af Jylland vil man tirsdag kunne opleve længere tørre perioder mellem bygerne.

»Ellers bliver det en våd dag i hele landet. Der kan komme lidt opklaring i eftermiddag, men i de østlige egne vil der komme mere regn i aften og i nat. Der kan også følge torden med,« fortæller Mette Wagner.

Heller ikke de kommende dage ser tørre ud.

»Jeg kan ikke se nogen tørvejrsdag med blå himmel og solskin i prognoserne for de næste mange dage,« siger meteorologen, der derfor også råder folk, der skal til Smukfest i Skanderborg til at have et godt telt og regntøj med.

Dog er der lidt opmuntring til festivalgæsterne hen på ugen.

»Fredag og lørdag kan godt se ud til at blive de dage, hvor der vil komme mindst regn, mens der så søndag vil komme mere igen,« siger Mette Wagner.

Temperaturen kommer i Danmark tirsdag op på 16 til 21 grader.