Et hidsigt lavtryk rammer landet natten til fredag, som giver efterårsagtigt vejr. Det flotte sommervejr bliver afløst af regn, rusk og vindstød af stormstyrke.

Hvis du sveder og synes, at det lige nu er aaalt for varmt, så glæd dig til fredag: Her bliver det hede sommervejr nemlig afløst af regn, rusk og vejr, der leder tankerne hen på det nært forestående efterår. Det kommer til at blæse så meget, at der visse steder kommer vindstød af stormstyrke.

»Fredag bliver en ret barsk dag og noget, vi slet ikke er vant til. I Jylland kan der sågar komme vindstød af stormstyrke.«

Det siger meteorolog ved TV 2 Vejret, Sebastian Pelt, som dog beroliger med, at temperaturerne slet ikke vil føles som efterår. Det vil nemlig stadig være varmt og mellem 20 og 25 grader.

Hos DMI har man allerede nu et varsel ude, som advarer om det dramatiske vejrskifte sidst på ugen. Her kalder man det for et 'usædvanligt sommerlavtryk.'

»Der er et hidsigt lavtryk på vej, som kan give problemer for fritidssejlere og campister. Efter en hæderlig torsdag kommer der regn og torden natten til fredag - især i det jyske. Vi går fra meget varmt og flot vejr til en fredag med hård vind til hård kuling med vindstød af stormstyrke, kraftigst langs den jyske vestkyst. Det kan give en lidt farlig situation,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Frank Nielsen.

»Der er lagt op til ballade. Det er første gang i lang tid, at vi får et markant vejrskifte, så man skal være lidt opmærksom,« siger han.

I det hele taget skal vi dog til at vænne os til lidt mere ustadigt vejr. Når vi er kommet gennem den meget varme onsdag, kommer der et omslag i vejret, som får temperaturerne ned på mellem 20 til 25 grader. Og efter flere måneder med sol, sol og atter sol, ekstrem varme og tørke, ser det nu endelig ud til, at der kommer vand til marker, græsplæner og blomsterkummer.