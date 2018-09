Danmark bliver delt i to fredag: Øst for Storebælt er der det meste af dagen lagt op til en lun sommerdag, mens vestjyderne kan se frem til årets første efterårsstorm.

Hvordan bliver vejret på ugens sidste hverdag? Tja, det afhænger i høj grad af, hvor i Dronningeriget, du befinder dig.

Vejrudsigten for det kommende halvandet døgn byder nemlig BÅDE på efterårsstorm, regn og rusk OG smukt sensommervejr.

»Vi har noget interessant vejr i vente,« lyder det fra Danmarks Meteorologiske Institut torsdag morgen, hvor den vagthavende meteorolog i morgentimerne er ved at lægge en strategi for det kommende døgns varslinger.

Det er et lavtryk over de britiske øer, som er på vej mod det sydlige Norge, som vi herhjemme får at føle fredag.

»Det ser ud til, at vi får årets første efterårsstorm,« lyder det var Frank Nielsen, vagthavende meteorolog på DMI.

Fredagen begynder dog meget pænt og lunt de fleste steder, men først på eftermiddagen blæser det op langs vestkysten og i limfjordsregionen, især ved Thorsminde, Thyborøn, i Thy og ved Jammerbugten. Her kan der komme vindstød af stormstyrke.

»Det er især de steder, der er vant til den type vejr,« siger Frank Nielsen og forudser, at varslerne kan komme til at lyde på hård kuling med vindstød af storm til stærk storm.

»Lokalt kan der komme stærk storm med orkan i vindstødene, og middelvinden kan komme tæt på både storm og orkan, men det er vi ikke færdige med at undersøge endnu,« siger meteorologen.

Det specielle ved fredagens vejr er også, at mens det rusker godt og grundigt i store dele af Jylland og især langs Vestkysten, så får københavnerne langt hen ad vejen en fantastisk flot sensommerdag.

Temperaturerne kan komme op omkring 24 grader, og først i aftentimerne når blæsten til hovedstaden.

»Det bliver en sommerdag på Bornholm og Østsjælland samtidig med, at det regner i Østjylland og stormer ved vestkysten,« siger Frank Nielsen.

Natten til lørdag falder det hele til ro igen, og så er der til gengæld udsigt til en kølig lørdag.