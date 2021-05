Flere borgere i Nordsjælland var fredag ved et tabe kæben over synet på himlen, mens andre blev decideret bange.

For på den mørke himmel fløj en tyk skypumpe rundt over villaområdet i Ølstykke med en voldsom kraft. Du kan se videoerne øverst i artiklen.

Den kastede blandt andet en havetrampolin rundt i luften højt over træerne og fik også fat i Dorthe Tybjerg Bruns helt nye tag, som blev ødelagt.

»Det er surrealistisk. Man regner ikke med, at den slags sker,« siger hun.

Skympumpen stod og roterede i luften over Ølstykke, hvor den ødelagde flere tage i et villaområde. Foto: Privatfoto Vis mere Skympumpen stod og roterede i luften over Ølstykke, hvor den ødelagde flere tage i et villaområde. Foto: Privatfoto

Og med god grund. For skypumper er et sommerfænomen, som oftest finder sted i august og observeres over åbent hav. Men denne fredag i maj var det over Ølstykke.

»Det er ikke noget, vi ser hver dag. Det er usædvanligt,« lyder det fra Henning Gisselø, som er vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut.

Skypumpen er heller ikke ufarlig. For Dorthe Tybjerg Brun betød det dog kun, at hende og mandens nye tag fra maj sidste år fik en voldsom rystetur.

Flere tagtegl blev kastet rundt på ejendommen og har efterladt et hul i taget.

Hos Dorthe Tybjerg Brun tog skypumpen godt fast i taget og lavet omfattende ødelæggelser. Vis mere Hos Dorthe Tybjerg Brun tog skypumpen godt fast i taget og lavet omfattende ødelæggelser.

Det ser desværre også ud til, at hele taget er blevet forskudt og skævt, fortæller Dorthe.

»Vi var chokerede, da vi gik rundt og kiggede efter på huset. Det var ikke bare et par tegl, men en større ødelæggelse.«

Den stærke vind fik så godt fat i parrets nye tag, at der blev skudt støv og gipsrester ud af stikkontakterne inde i huset. Viser det sig, at hele taget skal repareres, og forsikringen ikke dækker, kan det koste Dorthe og hendes mand op mod flere hundred tusind kroner, konstaterer hun.

Hvad er en skypumpe? Skypumper er et relativt sjældent observeret vejrfænomen i Danmark, men der optræder sandsynligvis skypumper hvert år. De er i familie med tornadoer, men skypumper optræder hyppigst i mindre kraftige udgaver. Skypumper opstår oftest om sommeren i forbindelse med kraftige tordenbyger. Den kraftigste, der er observeret i Danmark, optrådte 11. februar 1962 over land nordvest for Holstebro. Her blev cirka 100 bygninger beskadiget, 500 træer knækkede eller blev revet op med rødder i en plantage, og bygningsmaterialer blev transporteret over en strækning på 13 kilometer. KILDE: DMI

Et andet hus i området fik ødelagt taget på udhuset af skypumpens korte og voldsomme raseren. Flere borgere lagde også mærke til noget, som slet ikke hører hjemme på himlen.

En havetrampolin blev set flyve rundt af flere borgere omkring Ølstykke. Simon Rick Duelund fortæller, at han så den blive kastet rundt i vinden over træerne, indtil den faldt ødelagt til jorden. Vis mere En havetrampolin blev set flyve rundt af flere borgere omkring Ølstykke. Simon Rick Duelund fortæller, at han så den blive kastet rundt i vinden over træerne, indtil den faldt ødelagt til jorden.

Som taget ud af en film fløj en havetrampolin rundt i luften og blev løbende ødelagt i mødet med forskellige huse, fortæller Simon Rick Duelund.

»Jeg stak hovedet ud af døren og ser en trampolin, som flyver rundt oppe i luften. Jeg tænkte: 'Hvad fanden sker der?'.«

Han kunne på et tidspunkt se, at trampolinen fløj oppe over træerne. Ingen af Simons naboer har en trampolin, så han vurderer, at den formentlig er rejst langt.

Til sidst landede trampolinen på græsset – fuldstændig krøllet sammen – hvilket han fik taget et foto af.

Skypumpen tog også store dele af taget i en udestue. Vis mere Skypumpen tog også store dele af taget i en udestue.

Meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut Henning Gisselø kan tilføje, at en skypumpe med den styrke heller ikke er ufarlig.

»Det kan være meget voldsomt. De kommer meget pludseligt fra det ene øjeblik til det andet,« siger han.

»Det er farligt, hvis man får en trampolin i hovedet eller andre genstande, som bliver kastet rundt.«

En trampolin som den, der fløj rundt over Ølstykke fredag, kan også nemt veje 50-100 kilo.

Er man mere end bare almindelig uheldig og bliver fanget med en skypumpe over sig, kan det ifølge Henning Gisselø også blive ubehageligt.

»En skypumpe kan også godt kaste en person rundt.«

Han fastholder dog, at man ikke bare bliver suget op og kastet rundt i en cirkel ligesom med en kraftig amerikansk tornado.