Vi går nok alle og spejder efter noget vejr, der smager af sommer.

For selvom sommeren står for døren, skulle man næsten tro, at vi var på vej ind i efteråret. Maj har nemlig været en deprimerende omgang med masser af regn, mangel på sol og underskud af varme.

Men ifølge DMI's seneste månedsprognose er der håb at øjne forude. Omkring månedsskiftet tyder det nemlig på, at vejrguderne endelig begunstiger os med bedre vejr.

Inden vi når så langt, skal vi dog lige have overstået den kommende periode, der fortsætter i det kølige og våde spor. Således vil både denne uge og den sidste uge af maj være domineret af køligt vejr med byger og regnvejr og kun sporadiske smugkig til solen.

Vi må nøjes med temperaturer på 10 til 15 grader, mens det også kan blive blæsende i perioder.

I slutningen af maj tyder det dog på, at det efterårsagtige vejr får en ende.

En højtryksryg vil nemlig skydes op over Sydskandinavien, og det giver mere stabilt vejr med bedre plads til solen. I starten af juni vil temperaturen fortsat være i den beskedne ende, men hvis højtrykket placerer sig rigtigt, kan det give plads til varmere luft fra øst. I så fald vil temperaturerne stige fra 16 til 22 grader.

Prognoserne bliver mere usikre jo længere frem, man kigger, men det tyder på, at det tørre og relativt solrige vejr fortsætter i anden uge af juni. Temperaturerne vil typisk lande på 15 til 20 grader, men det kan ikke udelukkes, at de får endnu et nøk opad, så det i en overgang bliver sommerlige 20 til 25 grader.

Alting har dog en ende, og trods usikre prognoser så langt frem i tiden, peger det i retning af mere ustadigt vejr i anden halvdel af juni.