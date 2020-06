Regn, skybrud og torden.

Vejrguderne raser over Danmark fredag morgen, men desværre er DMI's hjemmeside også 'gået kold.'

Eller som DMI selv skriver på Twitter.

'Vores hjemmeside er pt 'ramt af skybrud og virker ikke.'

OBS OBS Vores hjemmeside er pt. "ramt af skybrud" og virker ikke Vi arbejder på højtryk for at løse problemet — DMI (@dmidk) June 19, 2020

Derfor vil du opleve, at du ikke kan komme ind på dmi.dk, hvis du prøver at finde vejrkort og prognoser i skrivende stund.

Teknikerne hos vejrtjenesten lover dog, at de arbejder på højtryk for at løse problemet.

De næste fire dage står den på regn, torden, skybrud og lavere temperaturer.

Fredag morgen vælter regnen og flere skybrud ind over landet. Flere steder melder politikredsene om, at kriterierne for skybrud allerede er nået.