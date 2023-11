Den har ladet vente længe på sig, men nu kommer den for alvor.

Vinteren.

»Vinteren vil de kommende dage for alvor give sig til kende,« skriver DMI's vagthavende meteorolog Henning Gisselø i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

En kommentar, som han har givet overskriften 'Vintervejr i sigte'.

Her til morgen står vi danskere op til temperaturer lige over frysepunktet, og termometrene sniger sig ikke meget over de fem graders varme i løbet af dagen.

Og i nat kan der komme enkelte slud- eller snebyger.

Her bliver det ned til fire graders frost – og det er nærmest et varsel om, hvad der er på vej.

»I det evindelige vejrslagsmål mellem kulde og varme, får kulden overtaget de kommende dage,« skriver Henning Gisselø.

Kølig strømning fra nord med sol og enkelte byger, som kan være slud eller sne

»Vi får det koldt og klart med temperaturer, som om dagen flere steder ikke kommer over frysepunktet,« tilføjer den vagthavende meteorolog.

Han anbefaler derfor, at du finder hele vintergarderoben frem og får sat vinterdæk på bilen.

Allerede lørdag giver det vinterlige vejr risiko for rim- og isglatte veje, og det kommer med stor sandsynlighed til at gentage sig de kommende dage, hvor kulden bider sig fast.

»Til gengæld vil solen i perioder komme frem og nogle vil sikkert også glæde sig over fnuggene, som vil falde fra de spredte snebyger,« lyder det fra Henning Gisselø.

Ifølge DMI's prognoser kommer hele den kommende uge til at stå i vinterens tegn.