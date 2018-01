Onsdag kan byde på voldsomt vejr i form af vindstød af stormstyrke.

Det varsler DMI på deres hjemmeside.

Borgere i Sydvestjylland, Billund, Thy, Mors, Vestjylland, Haderslev, Tønder, Herning og Skive kan godt forberede sig på, at det kommer til at suse om ørene på dem onsdag.

Der er nemlig risiko for kuling på 14-17 m/s fra sydvest med vindstød af stormstyrke på 25-26 m/s.

Ifølge Frank Nielsen, der er vagthavende hos DMI, er der dog ikke nogen grund til at barrikadere sig i sine huse og udsætte daglige gøremål til torsdag.

»Det bliver ikke så alvorligt. Det er lige på den nedre grænse for, hvornår vi går ud og varsler, og så er det primært i den del af landet, hvor det alligevel altid blæser - vestjyderne er jo vant til det,« siger Frank Nielsen, der er vagthavende hos DMI og tilføjer:

»Vi kan dog knibe os op på 25 m/sek, der svarer til vindstød af stormstyrke, og det er derfor, vi vælger at varsle om det.«

DMI advarer på deres hjemmeside om, at vindstød af stormstyrke kan medføre, at tagsten falder ned, store grene knækker, at træer vælter og spærrer tog- og vejstrækninger, og at der er stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik.

Blæst og varme temperaturer

Frank Nielsen forklarer, at de stærke vinde, der rammer Danmark onsdag, hænger sammen med de usædvanligt varme januartemperaturer, som vi vil opleve samme dag.

»Hvis man skal have så høje temperaturer i januar, som vi får onsdag, så vil der som regel følge noget blæst med, fordi solen ikke rigtigt har væsentlig betydning i vintermånederne. Det er et spørgsmål om, at den store føntørrer bliver tændt,« siger han.

Efter en kold periode kan vi altså se frem til en dag med usædvanligt høje temperaturer for måneden.

»Varmen bliver dog kun en enkelt dag. Derefter bliver det køligere igen, men alligevel lunere end vi har været vant til den seneste periode,« siger Frank Nielsen.