Øst for Lillebælt er danskerne vågnet op til sne på bilen, og dem, der sover længe, kan akkurat nå at få den hvide oplevelse med sig.

Sneen - DMI anslår, der er faldet en til to centimeter - er nemlig så småt begyndt at forsvinde igen, og de fleste steder i landet vil snedækket være pistvæk i løbet af få timer i takt med, at solen atter titter frem.

Men allerede igen i nat er der risiko for enkelte snebyger lokalt i sydvestlige del af Jylland, på Bornholm og i Nordsjælland.

Det fortæller meteorolog ved DMI, Henning Gisselø.

»Her til morgen har folk lige kunne lave en snebold med det, der ligger på bilen, men så meget får vi ikke i morgen.«

»Der kan godt komme nogle snebyger den kommende nat, da temperaturen nogle steder daler ned til lige under frysepunktet, men vi får ikke så meget som i nat.«

Senere på ugen bliver vejret mildere, lyder det.

I dag og i nat vil det føles meget koldt på grund af blæsten, men vinden løjer af, og senere på ugen bliver temperaturen mere mild - dog uden at være forårsagtig.