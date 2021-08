Hvis sommerjakken har været for kold, eller du har haft meget kølige morgener på vej til arbejde i løbet af august, så er der en helt naturlig forklaring på det.

For hos DMI forventer de, at middeltemperaturen for august vil blive 15,6 grader, hvilket vil betyde, at det bliver den koldeste august, som DMI har registreret siden 2005. Og at du af den grund måske allerede har hevet efterårsgarderoben frem.

»De lave temperaturer skyldes, at vi har haft luftmasser fra vest og nogle nordlige retninger. Der har derfor været en kold luft ned over Danmark,« forklarer Mikael Scharling, der er klimatolog hos DMI.

Middeltemperaturen for august ligger 1,3 grader under, hvad der er i gennemsnit er målt for august måned fra 1991 til 2020.

Men hvis man går tilbage og sammenligner med årene 1961 til 1990, ligger temperaturen 'kun' 0,1 grader under normalen, kan Mikael Scharling oplyse.

Derfor lyder det ikke til, at der er noget usædvanligt i, at august er lidt koldere end normal. Og grunden til, at det virker bemærkselsværdigt skal måske findes et andet sted:

»Vi er blevet forvente med varme temperaturer. Derfor kan det virke voldsomt, når det bliver koldere,« siger Mikael Scharling.

Den varmeste temperatur i august blev målt i Holbæk og var på 26,5 grader, men selv ikke den temperatur er nok til at hive historiebøgerne frem for at opdatere dem.

Klimatologen forklarer også, at middeltemperaturen for denne august måned ikke som sådan er noget at prale af.

»Den er ikke i nærheden af top ti over bunden. Den ligger faktisk på en 64.-plads over de koldeste august-måneder målt siden 1874.«

Den koldeste august var i 1902, hvor middeltemperaturen nåede op på 12,8 grader.

Og hvad der lige angiver, hvor temperaturen lander, er faktisk en blanding af tilfældigheder.

»Vejret er påvirket af tilfældigheder. Det kommer an på, hvordan de overordnede strømninger er over Danmark. Høje temperaturer kommer af hedebølger, og det har vi ikke oplevet i august,« siger klimatologen.

Derfor kan det sagtens blive varmere til næste august, men klimatologen forventer ikke, at temperaturen vil være meget anderledes om ti år.

»Vi skal nok nærmere forvente, at det bliver en del varmere om 50-100 år. Ikke om ti år.«