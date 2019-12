0,3 millimeter.

Så kort er vi fra, at 2019 bliver det mest regnfulde år nogensinde.

Dog tyder meget på, at rekorden vil blive svær at slå, hvis man spørger vagtchef ved DMI Martin Lindberg.

»Den seneste prognose viser, at der vil være mulighed for regn på tirsdag, men den viser også, at det kun vil give 0,2 millimeter,« siger han.

Tirsdag skriver vi den 31. december, så hvis det skal lade sig gøre, så bliver det i absolut sidste øjeblik.

Men selv hvis de 0,2 millimeter falder, ser det sort ud. For med 0,2 millimeter vil vi blot ramme 905 millimeter, som er rekorden fra 1999.

Vi skal altså minimum bruge 0,3 millimeter.

Hvis der kommer regn, så kommer den med en koldfront, der bevæger sig ind over landet fra nordvest. Det betyder, at regnen primært vil falde i Nord- og Vestjylland.

»Det ser ikke ud til, at det er store dele af landet, der vil få regn,« siger vagtchefen.

Martin Lindberg holder fast i, at chancen - eller risikoen - for at vi slår rekorden i år er meget usikker.

»Vi kan ikke sige noget, når prognosen er så usikker,« siger han.

Det tyder altså på, at man særligt i Jylland skal danse en regndans, hvis dette år, skal blive året, hvor vi slår rekorden.