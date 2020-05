Hvis man godt kan lide sol og varme, så er det med at nyde de næste par dage. Især mandag og tirsdag.

Der er nemlig et vejrskift på vej, og det rammer os allerede onsdag eftermiddag. Det siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut Lars Henriksen

»I dag ser vejret rigtig flot ud med temperaturer mellem 17 og 20 grader, dog med lidt skyer indimellem. Og de næste par dage fortsætter det flotte vejr. Både mandag og tirsdag og til dels onsdag.«

Og der er især godt nyt, hvis man bor i Nordvestjylland, for der kan temperaturen snige sig helt op på 25 grader lokalt mandag. Tirsdag ser det heldigvis godt ud for hele landet:

»Tirsdag er godt nyt for alle. Her lover vi generelt 20-25 grader i hele landet, men fortsat med sløret sol i perioder.«

Det samme gælder det meste af dagen onsdag. Her kommer vejret til at ligne tirsdag, dog med en lille smule lavere temperaturer på 18-23 grader. Hvis man bor i Sønderjylland, har man trukket det længste strå. Her kan temperaturen nemlig igen komme op på 25 grader.

Men så er der dårligt nyt, hvis man da ikke er glad for regn, vind og lavere temperaturer. Onsdag bliver nemlig delt op i to. Her begynder det at ulme hen ad dagen, og der begynder at snige sig nogle byger ind over landet. Især hvis man befinder sig i den vestlige del.

»Når vi kommer hen sidst på ugen her, så går det altså jævnt ned ad bakke, og når vi når fredag, som det ser ud lige nu, så hedder det 10-15 grader med en del byger vestfra og jævn til hård vind, så det er altså en helt anden vejrtype, når vi kommer hen i slutningen af næste uge.«