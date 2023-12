Gråt. Vådt. Og mildt.

Sådan har vejret efterhånden været i et stykke tid – men i starten af 2024 sker der noget.

Et vindskifte vil fra midten af den første uge i det nye år få temperaturen til at falde en hel del.

»Der kommer et omslag til køligere vejr,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Henning Gisselø.

Hvor vinden den seneste tid hovedsagelig er kommet vestfra, vil den slå om og komme østfra efter nytår. På denne årstid betyder østenvind som regel koldt vejr, og sådan bliver det også denne gang.

»Det betyder, at den nedbør, der falder, bliver hvid,« tilføjer Henning Gisselø.

Prognoser viser ifølge TV 2 Vejret, at Danmark endda kan blive ramt af en voldsom snestorm omkring 8. januar med mellem ti og 30 centimeter sne over hele landet og lokalt helt op til en halv meter.

»Hvis denne prognose holder, så lammes hele Danmark i snekaos, som vi ikke har set i mange år,« siger TV 2 Vejrets meteorolog, Jens Ringgård Christiansen, til TV 2, men tilføjer, at prognoser så langt frem i tiden skal tages med store forbehold.

Ifølge Henning Gisselø er der i vejrmæssig forstand så lang tid til 8. januar, at det ikke giver meget mening at kommentere prognoserne endnu på grund af den enorme usikkerhed.

»Der er lidt signaler i prognoserne, men det er alt for tidligt at melde ud om muligheden for en snestorm,« siger han.

Og nytårsvejret?

»Nytårsaften bliver en våd omgang mod nord, men jo længere sydpå vi kommer, desto større er muligheden for, at det når at klare op, før raketterne skal skydes af,« lyder det fra Henning Gisselø.