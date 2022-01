Har du nogensinde prøvet at sidde på en restaurant og kigge på menukortet og tænke, at der er alt for mange valgmuligheder?

Sådan en menu byder vejret også lidt på denne weekend, da man kan finde lidt af alt lige fra flot solskin til slud, regn og sne.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved DMI, Bolette Brødsgaard, fra morgenstunden lørdag.

»Her til morgen ligger der et større område med byger hen over Jylland, hvor det sner mange steder. Men da temperaturen ligger lige over frysepunktet, så falder det som tøsne, der ikke rigtigt bliver liggende længe, men smelter igen,« fortæller hun.

I løbet af de kommende timer kommer den front til at bevæge sig videre til resten af landet, hvor nedbøren kan falde som både tøsne, slud og regn.

»På Fyn og Sjælland vil det nok i højere grad falde som slud og regn end tøsne,« siger Bolette Brødsgaard.

På den anden side af fronten venter noget ganske andet vejr.

Nemlig flot solskin:

»På bagsiden af det her er der flot, flot solskin ude over Nordsøen, som kommer ind over Jylland og også til resten af landet. Så der kommer en del sol igennem i dag,« siger meteorologen.

»Jeg sidder faktisk lige og kigger på et superflot satellitbillede med den her klare stribe ude i Nordsøen. Det er i dag, man skal have solen at se, hvis det er – og så med lidt vinterligt nedbør, som dog ikke får lov til at blive liggende mere end nogle timer.«

På den anden side af solskinnet venter igen noget helt andet vejr til eftermiddag og aften:

»Lige derefter, over England, ligger det næste frontsystem. Så det bliver kun lige nogle timer med sol, så kommer det næste frontsystem med nye skyer,« siger Bolette Brødsgaard.

Det betyder, at vi sidst på dagen igen får skyer, tøsne, slud og regn.

Først i Sønderjylland, før det breder sig.

»Søndag kommer til at blive helt overskyet og så med det her frontnedbør og tøsne, slud og regn resten af dagen. Man kan ikke helt vide, hvornår der kommer nedbør, men det kommer bare til at ligge hele dagen med sådan noget gråt og grumset vejr med lidt nedbør af og til,« siger meteorologen.

Hvis vi tager et kig på, hvordan vejret kommer til at blive i landets fire største byer, er der også nogle små forskelle denne lørdag:

Aalborg

Tøsneen kommer til at falde frem til formiddagen, hvor det så holder inde.

»Men det bliver nok fortsat meget skyet deroppe,« forklarer Bolette Brødsgaard.

Temperaturen kommer til at blive op til fire grader.

Aarhus

»Der er en god gang tøsne i gang lige nu, men det klarer op i løbet af formiddagen, hvor der kommer nogen sol,« siger meteorologen.

»Det kan blive ganske dejligt senere i dag, og det ser ud til, at det kan holde ved med solskin til sidst på eftermiddagen.«

Temperaturen bliver op til mellem tre og fire grader.

Odense

I den fynske hovedstad starter vejret ud med skyer og med noget regn og nogle sludbyger.

»Måske også med tøsne. I løbet af eftermiddagen kommer solen nok frem, så det bliver med lidt eller nogen sol. Men det lukker nok til igen sidst på eftermiddagen med skyer.«

Temperaturen kommer op på cirka fire grader.

København

Vejret begynder skyet i hovedstaden.

»I løbet af formiddagstimerne kommer der byger ind med regn og slud. Først ud på eftermiddagen klarer det op, og der kan komme lidt eller nogen sol. Temperaturen holder sig til den kolde side med to til tre grader. Der bliver nok det koldeste sted.«