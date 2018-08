Et voldsomt regnvejr rammer Danmark torsdag, meddeler DMI.

Det meste af Jylland og hele Fyn ser ud til at få en ordentlig regnskylle, der kan vare det meste af dagen torsdag. Det vestligste egne af Jylland og Nordjylland går dog umiddelbart fri af bygerne.

Også Lolland-Falster og Bornholm ser ud til at få tørvejr, mens det kun er Kalundborg og Odsherred på Sjælland, der er i fare for at få en skylle i løbet af torsdagen.

Ifølge den seneste melding vil der falde mellem 25 og 35 mm regn i løbet af dagen.