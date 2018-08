Fredag byder på voldsomt blæsevejr flere steder i landet. Værst bliver det på den jyske vestkyst, lyder meldingen fra DMI.

Efter vi i flere måneder har haft varmt sommervejr og tørke, så bliver fredagen noget anderledes. Onsdag aften har DMI nemlig udsendt en varsel om vindstød af stormstyrke på hele den jyske vestkyst.

»Det er et usædvanligt sommerfænomen, for det er sjældent, at vi oplever så voldsomt blæsevejr om sommeren. Havde det været vinter, var det ikke sikkert, at vi overhovedet havde varslet, men nu gør vi det, fordi der er både parasoller, badedyr og alt mulig andet, der kan flyve rundt,« fortæller vagthavende meteorolog​ hos DMI, Henning Gisselø.

Varslet gælder fra klokken 06.00 fredag morgen og frem til den klokken 18.00. I den periode forventer DMI kuling på 14-20 m/s fra vest med vindstød af stormstyrke, der kommer til at ligge omkring 25-28 m/s. Derfor anbefaler Henning Gisselø også, at man tager sig i agt, hvis man befinder sig på stranden ved Vestkysten fredag.

Foto: DMI Vis mere Foto: DMI

»Man skal nok tage sig i agt for store bølger, og badegæsterne skal være opmærksomme, for det kan godt blæse pludseligt op.«

Det er ikke kun den vestlige del af landet, der bliver ramt af blæsevejret fredag. Hele landet kan se frem til en ordentlig rusketur, og der vil formentlig også falde regn flere steder.

»Der er et hidsigt lavtryk på vej, som kan give problemer for fritidssejlere og campister. Efter en hæderlig torsdag kommer der regn og torden natten til fredag - især i det jyske. Vi går fra meget varmt og flot vejr til en fredag med hård vind til hård kuling med vindstød af stormstyrke, kraftigst langs den jyske vestkyst. Det kan give en lidt farlig situation,« sagde vagthavende meteorolog ved DMI, Frank Nielsen, tidligere onsdag til B.T.

Og hvis du hører til dem, der er en smule træt af de høje temperaturer, så er der altså gode nyheder. De kommende dage bliver noget køligere, og temperaturen ventes at komme ned på mellem 20 og 25 grader.