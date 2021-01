Gråt, vådt og blæsende. Og stort set ingen sol.

Det bliver ikke onsdagens vejr, der skal muntre dig op, hvis du kæmper med corona-tristhed.

»Det bliver regnfuldt. Gråt og vådt og næppe med nogen sol,« siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Henning Gisselø, til B.T. onsdag morgen.

Han lover også lune temperaturer og en jævn til hård vind – ved Vestkysten op til kuling.

Men selvom vi har udsigt til en blæsende onsdag, bliver det intet i forhold til det blæsevejr, der rammer Danmark torsdag.

»Der er et kraftigt blæsevejr på vej, som rammer især Vestkysten i morgen eftermiddag (torsdag, red.) og fortsætter frem til midnat torsdag,« siger Henning Gisselø.

Derfor varsler DMI om vindstød af stormstyrke langs hele den jyske vestkyst fra torsdag ved middagstid.

Meteorologerne forventer stormende kuling med 20 og 23 meter i sekundet og vindstød af stormstyrke med 25 til 28 meter i sekundet.

Henning Gisselø understreger dog, at der ikke bliver tale om voldsom storm, og at vejret torsdag næppe bliver kritisk.

»Det er i den lave kategori af vores varsler. Kategori 1. Det er ikke voldsomt og vil nok ikke give de store besværligheder, men det går over vore kriterier, og så udsender vi et varsel,« forklarer han og tilføjer, at det er helt normalt for årstiden:

»Det er et rigtigt vinterfænomen.«

Efter nogle lune vinterdage onsdag og torsdag, begynder temperaturerne »lige så stille« at falde igen.

Torsdag er der varsel om vindstød af stormstyrke og forhøjet vandstand ved Vestkysten. Dele af Limfjorden kan også få problemer med vandstandet, melder DMI. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere Torsdag er der varsel om vindstød af stormstyrke og forhøjet vandstand ved Vestkysten. Dele af Limfjorden kan også få problemer med vandstandet, melder DMI. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

Henning Gisselø vil dog ikke på nuværende tidspunkt spå om, hvorvidt der er mere sne på vej eller ej.

»Det bliver lidt for spekulativt, men noget tyder på, at det godt kan være lidt kulde på vej sidst i januar og først i februar, og så kan man da håbe på, at det giver lidt sne,« siger han og slår fast:

»Vi kan ikke aflyse vinteren endnu. Foråret er ikke lige om hjørnet.«