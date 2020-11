Blæst. Kuling og vindstød af stormstyrke.

Der er lagt op til en temmelig heftig torsdag, når et lavtryk rykker ind over landet.

»Det bliver meget blæsende over hele landet.«

Sådan lyder vurderingen fra vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Lars Henriksen.

DMI har lige nu har et varsel ude for især den nordlige og vestlige del af Jylland.

Det lyder på en forventning om stormende kuling med 20 til 23 meter i sekundet og vindstød af stormstyrke.

Det gælder for Frederikshavnsområdet og strækningen fra Skagen, Jammerbugt, Thy, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern.

I resten af Nordjylland, Himmerland og det midt- og vestjyske er der tale om et risikovarsel.

Men generelt bliver torsdagen en blæsende dag for alle, og også andre steder vil man lokalt opleve vindstød af stormstyrke.

»Ork ja. Også andre steder vil der være tale om frisk vind til kuling og vindstød af stormstyrke, det bliver bare ikke så kraftigt, at vi når vores varslingskriterier,« siger Lars Henriksen.

»Helt overordnet set fortsætter det ustadige og milde novembervejr de kommende dage, men torsdag og fredag kommer der et afbræk, når et lavtryk går nord om Danmark,« fortæller han og fortsætter:

»Det vil blæse op natten til torsdag og torsdag får vi en frisk vind til kuling fra vest. Nogle steder får de hård kuling med vindstød af stormstyrke og ved kysterne stormende kuling med vindstød over stormstyrke.«

Hvorvidt det bliver så kraftigt, at det får konsekvenser for færgetrafikken eller broerne, kan han ikke forudsige, men han råder dog trafikanterne til at være opmærksomme på situationen.

Natten til fredag kommer der koldere luft fra nord ned over os, og det kan give fredag morgen et skær af vinter.

»Der kan komme noget hvidt i bygerne. Det bliver ikke sådan, at vi skal finde kælken frem. Det er ikke decideret sne og det bliver ikke liggende, men det vil føles lidt koldere,« siger han.

Men torsdag og fredagens lidt mere kølige og baske vejr bliver en kort affære, understreger han.

»I weekenden buldrer varmen igen ind over os,« lyder det fra Lars Henriksen.