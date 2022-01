Skal du ud at sejle eller køre over broer torsdag, så tjek lige vejrudsigten, før du tager afsted.

Et kraftigt blæsevejr har nemlig ramt Danmark, og det kan give både høj søgang, uheldig sidevind og væltede træer.

»Det bliver blæsende, og her torsdag morgen er det så småt begyndt. Det er især den nordlige og nordvestlige del af Jylland, der bliver hårdest ramt.«

Sådan lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI, Henning Gisselø, tidligt torsdag morgen.

»Lige nu er der kuling og vindstød af hård kuling, men vinden tiltager og bliver op til stormende kuling og med vindstød af stormstyrke for det område (nordlige og nordvestlige Jylland, red.),« siger han.

Torsdag har DMI da også et såkaldt varsel for det nordvestjyske på stormende kuling og vindstød af stormstyrke som gælder fra klokken otte torsdag morgen til klokken 17.

Men også den øvrige del af landet vil opleve torsdagen som særdeles blæsende.

»Alle vil føle, at det blæser i dag. Der kan komme op til hård kuling og kraftige vindstød nær stormstyrke mange steder, så man vil bestemt opleve, at det blæser, selvom man ikke befinder sig i det nordlige og nordvestlige Jylland,« forklarer Henning Gisselø.

Kraftig vind til hele landet i dag, men det er især nordjyderne, som må holde for. Selvom man på disse kanter nok er vant til lidt blæsevejr, skal der i dag alligevel holdes ekstra godt fast på hat og briller med op til stormende kuling og vindstød af stormstyrke. pic.twitter.com/52dbbDqVyP — DMI (@dmidk) January 27, 2022

»Det bliver en ganske blæsende dag. Ingen slipper i dag, men der er forskel på, hvor kraftigt det bliver,« tilføjer han.

Til gengæld kommer der ikke megen nedbør, og temperaturerne kommer også til at ligge i den milde ende: Mellem seks til otte grader.

»Det bliver en dag, hvor solen kommer til at skinne på de fleste. Vi får ikke voldsom meget sol og måske også en enkelt regnbyge, men det bliver ikke en fuldstændig overskyet dag,« siger Henning Gisselø og konkluderer:

»En dag med lidt sol og en regnbyge nu og da. Sådan set en ganske pæn dag – hvis man altså lige ser bort fra, at det blæser.«

København, Aarhus, Odense og Aalborg

Som altid skal vi have et kig på dagens vejr i de fire største byer, men her er der ikke den store variation at spore, understreger Henning Gisselø.

»Det er næsten det samme over hele linjen: Et kig til solen og måske en enkelt regnbyge og seks til otte grader.«

»Der er ikke den store forskel på vejret i de fire største byger i dag. Måske får de det en lille smule mere blæsende i Aalborg, fordi de ligger tættest på de områder, hvor det bliver værst, men det bliver bliver bestemt en blæsende dag for alle.«

Selvom torsdagen bliver blæsende, når vi ikke op for kriterierne for decideret storm.

Det kræver, at middelvinden kommer over 24,4 meter i sekundet, og det forventer DMI ikke, at vi kommer torsdag.