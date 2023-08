Der er vand i vente torsdag. Meget vand.

I øjeblikket er der varsling om skybrud i Midtjylland, men det kan også ramme længere øst på i landet.

Det fortæller Anja Bodholdt, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

»For nogen bliver det en rigtig våd omgang i dag. Lige nu ser det ud til, at der falder mest regn i Midtjylland, men der også en tendens til, at regnen vil intensiveres over Sjælland. Vi ser lige situationen an, inden vi eventuelt kommer med et egentligt varsel for det østlige Danmark,« siger hun.

De fleste danskere kan lige så godt finde paraplyen frem og beholde den fremme torsdag. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere De fleste danskere kan lige så godt finde paraplyen frem og beholde den fremme torsdag. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Indtil videre har regnmængderne dog ikke været så voldsom.

Under et skybrud kan der falde mere end 15 millimeter regn på 30 minutter.

I øjeblikket er udsigten for det meste af landet risiko for kraftig regn med 25 til 35 millimeter nedbør på seks timer.

»Det er et lavtryk lige vest for Esbjerg, der sender en front på tværs af landet. Kun i Nordjylland vil det holde tørt, mens Sønderjylland efterhånden kun vil blive ramt af byger,« siger meteorologen.

Regnen kommer til at have godt fat især i den østlige del af Danmark, hvor den først går over i byger, når vi nærmer os aftenen.

Regnen kan mange steder også være ledsaget af torden.

Temperaturen kommer til at ligge på 15-20 grader med en svag vind de fleste steder, mens den sydlige del af landet kan få en frisk vind.

For store dele af Danmark gælder det torsdag bare om at holde ud.

Men fredag bliver vejret bedre.

»Efter torsdagens vejr venter nogle sensommerdage. Fredag kan der stadig komme enkelte byger, men ellers stiger temperaturen lidt dag for dag henover weekenden, så vi søndag kan nå op på 22 grader,« siger meteorologen.

Men først skal vi altså live have os en regnvejrsdag til samlingen.