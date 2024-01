Fredag morgen ligger tågen tæt over store dele af Danmark.

DMI udsendte i de tidlige morgentimer et varsel for tæt rimtåge og tæt tåge for Jylland og store dele af Sjælland.

I hele Jylland var der varsel om tæt tåge og rimtåge.

Også på store dele af Sjælland – det vil sige den vestlige og sydlige del – var der varsel om tåge.

DMI varsel om tæt tåge eller rimtåge : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/Kd3DXI1OU4 — DMI (@dmidk) January 12, 2024

Omkring klokken seks har DMI opdateret varslet, så det nu kun gælder for den nordlige del af Jylland og Vest- og Sydsjælland.

Det betyder, at tågen her er så tæt, at sigtbarheden er under 100 meter.

Indtil videre gælder varslet frem til klokken 12 fredag middag.

Herefter forventer DMI dog fortsat, at der kan være både tåget og diset flere steder, men her vil sigtbarheden være over 100 meter.